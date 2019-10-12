تصفيات يورو 2020: فرنسا تتخطى أيسلندا بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى منتخب فرنسا عقبة نظيره منتخب أيسلندا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب الفرنسي، اللاعب أوليفيه جيرو.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الفرنسي رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند 12 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

تحكم منتخب فرنسا في إيقاع اللعب، ولكن بسيطرة واستحواذ سلبي، ولم يشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض إلا في آخر 5 دقائق من الشوط الأول.

وأمسك الحارس الأيسلندي هالدورسون كرة ضعيفة سددها بافارد، ثم أضاع غريزمان فرصة تبدو خطيرة بعد عرضية من لوكاس ديني، إلا أن مهاجم برشلونة سددها ضعيفة في يد الحارس.

كما مرر غريزمان كرة إلى كينغسلي كومان، لكنه سدد في الشباك من الخارج.

ولم يكن منتخب أيسلندا أفضل حالا، خسر مدربه إيريك هامرين تبديله الأول بعد مرور 15 دقيقة فقط بإصابة جودومنسون، ليشارك مكانه بودفارسون الذي سدد كرة ضعيفة في أحضان ستيف مانداندا.

Advertisements

وواصل الضيوف تفوقهم فنيا وتكتيكيا في الشوط الثاني، بينما كان رفاق جيلفي سيغاردسون بلا حيلة، ولم يهددوا مرمى ستيف مانداندا.

وافتقد غريزمان وجيرو وماتويدي التركيز في المحاولات الهجومية على المرمى، قبل أن يتورط الظهير الأيسر كولاسون في خطأ ساذج بعرقلة غريزمان داخل منطقة الجزاء، ليسجل جيرو الهدف الأول لفرنسا والرابع له في تصفيات اليورو.

وسدد فيكتور بالسون كرة طائشة فوق العارضة، ورد كينغسلي كومان بتوغل من الجهة اليسرى، لعبها عرضية إلى بليز ماتويدي الذي سدد في القائم الأيسر.

ولجأ ديدييه ديشامب مدرب فرنسا لمقاعد البدلاء بحلول الدقيقة 78، حيث أشرك وسام بن يدر مكان جيرو.

وكاد بن يدر أن يعزز تفوق "أبطال العالم" بهدف ثان، إلا أن الحارس ألدرسون أنقذ مرماه ببراعة، بعدها سدد توليسو كرة بعيدة عن القائم الأيسر.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، دفع ديشامب بتبديله الثاني بإشراك جوناثان إيكوني مكان كومان.

وحاول إيكوني أن يترك بصمة بتسديدة ضعيفة في يد الحارس، بعدها راوغ بن يدر الدفاع والحارس الأيسلندي، قبل أن يسدد بجوار القائم الأيمن.