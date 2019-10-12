تصفيات يورو 2020: البرتغال تسحق لوكسمبرغ بثلاثية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره منتخب لوكسمبرغ بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز ثلاثية المنتخب البرتغالي كل من اللاعبين برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو وغونزالو غويديس.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد منتخب لوكسمبرغ عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

دخل المنتخب البرتغالي أجواء المباراة سريعًا، وحاول رونالدو التسديد من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية، إلا أن تسديدته مرت فوق العارضة.

وأهدر جواو فيليكس فرصة تسجيل هدف التقدم للبرتغال بالدقيقة 14، بعد تمريرة طولية متقنة من بيرناردو خلف المدافعين، استلمها فيليكس بالقدم اليمنى وسدد باليسرى، لتمر كرته بجوار القائم الأيسر للحارس موريس.

وتقدم المنتخب البرتغالي بالهدف الأول في الدقيقة 16، عن طريق بيرناردو سيلفا الذي استغل المجهود الفردي المميز من سيميدو، الذي توغل داخل المنطقة وسدد في ظل خروج الحارس، لترتد الكرة إلى سيلفا ليضعها بالشباك.

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وكاد رونالدو أن يضاعف النتيجة، بعدما سنحت له الفرصة بالدقيقة 23، حيث توغل وسدد بقدمه اليسرى كرة قوية، نجح الحارس في إيقافها.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب البرتغالي سيطرته، وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد برونو فيرنانديز صاروخية من مسافة بعيدة، تصدى لها حارس لوكسمبورغ على مرتين.

وأهدر "الدون" أخطر فرصة بالدقيقة 50، حيث سدد مقصية من داخل المنطقة، بعدما وصلته الكرة وسط غياب دفاعي تام، لكنها ذهبت ضعيفة بين يدي الحارس.

وفي الدقيقة 57، واصل رونالدو محاولاته على المرمى بعدما راوغ مدافع لوكسمبورغ، ليسدد في الزاوية البعيدة لولا تألق موريس، الذي وقف سدًا منيعًا.

وتمكن رونالدو أخيرًا بالدقيقة 66 من تسجيل الهدف الثاني للبرتغال، بطريقة رائعة، بعد خطأ مدافع لوكسمبورغ، الذي ضغط عليه كريستيانو ليستخلص الكرة وينفرد بالمرمى، ويسدد من فوق الحارس في الشباك.

وكاد نجم يوفنتوس الأول أن يضيف هدفه الثاني، بعد كرة طولية من وسط الملعب وصلت إليه، وحاول إسقاطها من فوق الحارس مجددًا، لكنها مرت بجوار القائم.

ونجح البديل غويديس في تسجيل ثالث أهداف البرتغال، بالدقيقة 89، بعد ركلة ركنية وصلته داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية ترتطم بقدم مدافع لوكسمبورغ، وتغالط الحارس لتدخل المرمى.