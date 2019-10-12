شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تفجير سيارة مفخخة بالقرب من سجن الحسكة السوري والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن التلفزيون السوري الرسمي، عن وقوع انفجار لسيارة مفخخة بالقرب من أحد السجون التي تضم عناصر لتنظيم داعش الإرهابي بحي جويران في محافظة الحسكة السورية.

وقال التليفزيون السوري الرسمي، إنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرا إلى أن السجن يضم آلاف من عناصر داعش الخطيرة.