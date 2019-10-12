شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ماكرون يؤكد لترامب ضرورة إنهاء الهجوم التركي على سوريا والان مع التفاصيل

كشفت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن تصريحات من مكتب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التوصل لحل لإنهاء الهجوم التركي على شمال سوريا.

وأشارت تصريحات مكتب الرئيس الفرنسي، إلى أن ماكرون شدد على ترامب في اتصال هاتفي، ضرورة إنهاء الحملة العسكرية التركية، بتنسيق سيتم خلال الأيام المقبلة بين باريس وواشنطن.

​هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".