"سوريا الديمقراطية": تأكدنا من وجود عناصر لداعش والقاعدة ضمن قوات أردوغان

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني عبدي إنه تم رصد محادثات عبر الراديو للمليشيات التي تدعمها تركيا، تستخدم مصطلحات خاصة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وأضاف أن هناك قوات عملت مع تنظيمي داعش والقاعدة تقاتل الآن بجانب قوات أردوغان.

وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان مسؤولية فرار معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من السجون في شمالي سوريا.

وقالت مذيعة برنامج "واجه الأمة"، الذي يذاع على قناة سي بي سي الأمريكية مارغريت برينان، الخميس، إن البريطانيين وعدد من المشتبه بهم الآخرين من داعش الذين احتجزتهم الولايات المتحدة والأكراد تم نقلهم إلى العراق، حيث توجد قواعد أمريكية.

لكن مع وجود أكثر من 10 آلاف من إرهابيي داعش في سجون شمالي سوريا، حذر الأكراد من أن العدوان التركي ضدهم، والذي بدأ الأربعاء، سيجبرهم على تحويل انتباههم من داعش إلى الدفاع عن النفس.

ويُعتقد أن نحو 2500 من إرهابيي داعش الأجانب الخطرين من أوروبا محتجزين في سوريا، وأكد الجيش الأمريكي أمس الأربعاء لشبكة "سي بي إس" نيوز الأمريكية أنه احتجز اثنين من هؤلاء الإرهابيين، وهما بريطانيان يشتبه في تورطهما بعمليات قتل وحشي للرهائن الأمريكيين.



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وأوردت مراسلة سي بي إس في شمال سوريا شارلي دي أجاتا أن اليوم الأول من العدوان التركي كان أكثر كثافة مما كان متوقعا، فقد أطلقوا العنان لهجوم من المدفعية والغارات الجوية التي استهدفت مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين.

العدوان أجبر المدنيين على مغادرة قراهم مرة أخرى بعد أن عادوا إليها عقب سيطرة الأكراد عليها بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، لكنهم مرة أخرى بدأوا بالفرار هربا من جحيم الغزو التركي.

قادة قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، ذكروا لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أنهم اضطروا إلى تعليق عملياتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي لمواجهة الغزو التركي، وأكد مسؤول عسكري أمريكي كبير أمس الأربعاء أن العمليات ضد داعش "تم إيقافها فعليا".

وتؤكد قوات سوريا الديمقراطية أن العدوان التركي يعرض الأمن للخطر في السجون المكتظة بالآلاف من نزلاء داعش، مما يهدد باحتمال عودة هذا التنظيم الإرهابي مرة أخرى.

وذكر مسؤولون أكراد أن القذائف التركية أصابت أحد السجون مساء أمس الأربعاء، لكن لم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أي عمليات هروب بعد هذا الهجوم.

في السياق ذاته، ذكر مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن إعادة انتشار القوات الأمريكية في شمال سوريا ستساعد بشكل مباشر داعش، الذي لا يزال لديه العديد من المقاتلين في المنطقة.

حذر بالي من أن خلايا داعش النائمة، خاصة في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا، سوف "تنتهز فرصة الغزو التركي وقد تعود لفرض سيطرتها على المنطقة".