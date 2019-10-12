البنتاجون: قواتنا تعرضت لقصف تركي في كوباني السورية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قوات الولايات المتحدة العاملة في سوريا الموجودة في المناطق المجاورة لكوباني السورية تعرضت لنيران المدفعية من مواقع تركية.

ولم تعلن وزارة الدفاع عن سقوط قتلى ومصابين جراء هذا القصف، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر تركيا من المساس بأي جندي أمريكي عامل هناك.

وأكد البنتاجون، في بيان، أن تركيا كانت على علم بوجود قوات أمريكية في المنطقة التي تعرضت للهجوم بمدينة كوباني السورية.

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وفي وقت سابق، الجمعة، قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، إن العملية التركية في سوريا تهدد التقدم الذي تحقق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتضع علاقة واشنطن مع أنقرة على المحك.

وشدد إسبر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار، على وقف ما تقوم به تركيا في شمالي شرق سوريا، محذراً من أن "هذا التوغل قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا".



وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الهجوم التركي على شمالي شرق سوريا يقوض استقرار المنطقة، وتابع قائلًا "أولويتنا الحفاظ على سلامة قواتنا في المنطقة، وسنواصل التنسيق مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في سوريا".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان.

فيما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن العدوان التركي أسفر عن نزوح 100 ألف شخص.