الان تتابع قتلى وجرحى حوثيون خلال محاولة تسلل في حجة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365:
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم في مواجهات مع قوات من الجيش الوطني اليمني، في محافظة حجة شمال غرب البلاد.
واندلعت المواجهات، أثناء محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع محررة، في منطقة بني حسن بمديرية عبس، ومناطق في مديريتي حيران، وحرض، بحيب ما ذكر موقع الجيش اليمني “سبتمبرنت”.
وأحبطت قوات الجيش كل محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.
ونفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية الإرهابية، في مديرية حرض، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
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