الان تتابع السودان ينهي أخونة القطاع العدلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365
أنهى السودان في ختام الأسبوع الماضي سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على القطاع العدلي في البلاد، بعد أن جرى تعيين رئيس جديد للقضاء ونائب عام من رحم الثورة التي أطاحت بالمعزول عمر البشير.
ووفقا لوسائل إعلام سودانية، لم تتوقف الصفعات للجماعة الإرهابية عند هذا الحد خلال الأسبوع المنصرم الذي وصف بأنه استثنائي، بل امتدت لتقلق مضاجع فلول النظام البائد، بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وهو ما فرض مزيدا من الحصار على منتسبي الحركة الإسلامية السياسية وإجهاض ممارساتهم الخبيثة.
وتزامنا مع هذه الخطوات، تمضي حملة اجتثاث الإخوان، أو كما يطلق عليهم السودانيون (الكيزان)، من مؤسسات الدولة على قدم وساق، حيث شهد الأسبوع المنقضي إقالة ثلاثة عناصر إخوانية بارزة من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف والحج والدعوة.
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