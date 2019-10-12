الان تتابع مصادر دبلوماسية: موسكو تعطل في الأمم المتحدة مشروعا أميركيا يطلب وقف الهجوم التركي في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في 11 أكتوبر 2019 11:03 م آخر تحديث 11 أكتوبر 2019 11:04 م وكالات - الخليج 365 أفادت مصادر دبلوماسية بأن موسكو تعطل في الأمم المتحدة مشروعا أميركيا يطلب وقف الهجوم التركي في سوريا.

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