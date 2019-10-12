الان تتابع عاجل.. وزارة الدفاع التركية تنفي استهداف القاعدة الأميركية في عين العرب السورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 نفت وزارة الدفاع التركية استهداف القاعدة الأميركية في عين العرب السورية. تواردت أنباء عن إصابة جنود أميركيين وفرنسيين في قصف تركي على قاعدتهم في كوباني، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة العربية. في السياق، نفى مسؤول أميركي وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية جراء القصف التركي على بلدة عين العرب، وفقا لوكالة رويترز.

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