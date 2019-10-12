الان تتابع قصف مدفعي تركي على قرى في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دمشق - الخليج 365 أفادت وكالة الأنباء السورية، الجمعة، بأن قصفا مدفعيا تركيا بدأ على قرى في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا. يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير عربية بأن المدفعية التركية أصابت قاعدة للتحالف في كوباني، فيما تم تناقل أنباء عن إصابة جنود دوليين. وأفاد مسؤول أميركي بوقوع انفجار قرب موقع للقوات الأميركية قرب عين العرب “كوباني” السورية.

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