الخارجية التركية

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، في بيان لها، أن أنقرة سترد على أي خطوة تتخذ ضدها، وذلك ردا على تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

Advertisements

وجاء في بيان للخارجية التركية، الجمعة، أن "تركيا تحارب التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على أمنها القومي".

وأضاف البيان: "لا يجب أن يشكك أحد في أننا سنرد... على أي خطوة ستتخذ ضدنا".

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يتيح للمسؤولين الأمريكيين إمكانية فرض عقوبات "جدية" على تركيا، وذلك على خلفية إطلاقها عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية تحذر واشنطن.. سنرد على أي خطوة ستتخذ ضدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.