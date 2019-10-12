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السبت 12 أكتوبر 2019
الخليج 365
شف الهلال الأحمر الكردي، أن عدد الخسائر المدنية منذ 9 أكتوبر - بدء الغزو التركي - سجلت فقط من قبل فرق الهلال الأحمر الكردي تتراوح 13 حالة ، مبينًا أن عددد القتلى: 3 تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 (ذكور) في كوباني والقمشل، بينما لمصاب والصدمة: 10 تتراوح أعمارهم بين 5-64 بينهم أنثى واحدة.
وأضاف البيان الذي تسلمت "الخليج 365" نسخة منه،ان هناك نقص في المياه في منطقة الحسكة بأكملها ، بسبب استهداف محطة المياه الرئيسية في ألوك ، التي تغطي أكثر من 500.000 شخص. هذا يؤثر أيضا على جميع المستشفيات في هذه المنطقة، بكة الكهرباء والهاتف آخذة في التناقص بشكل عام في جميع المناطق ، وخاصة في, الشريط الحدودي .
بلغ عدد النازحين من الشريط الحدودي ١٩١٠٦٩ خلال يومين نتيجة الصراع المستمر، مناطق الحسكة تعاني من قلة في المياه بسبب استهداف المحطة الرئيسية للمياه في قرية علوك بريف سري كانيه رأس العين. هناك حاجة كبيرة لمساعدة النازحين فيو مناطق مدينة تل تمر و الحسكة و الرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص..الهلال الأحمر الكردي يكشف عن الرقم الحقيقي لضحايا الغزو التركي في شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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