شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تكذّب نفسها: لا صحة لاستهداف «سابيتي» من السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

كذبت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط رواية الخارجية الإيرانية عن استهداف ناقلتها بصاروخ من الجانب السعودي أمس (الجمعة)، مؤكدة أنه «لا صحة لنبأ إصابة الناقلة بصاروخ من الأراضي السعودية». وقد أظهر موقع «برس TV» الإيراني صوراً توضح عدم تعرض الناقلة «سابيتي» لأي أضرار.

وقالت وكالة الأنباء «إيرنا» إن الشركة الوطنية لناقلات النفط «فندت صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي ادعت أن حادثة ناقلة «سابيتي» في البحر الأحمر ناجم عن إصابتها بصاروخ من جانب السعودية». وأضافت الوكالة أنه و«بحسب آخر المستجدات في ما يخص هذه الحادثة، فقد تم وقف تسرب النفط من السفينة، وأن جميع طاقمها بصحة جيدة، ووضعها مستقر حالياً».

يُذكر أن ناقلة النفط الإيرانية «سابيتي» تعرضت صباح أمس في البحر الأحمر إلى انفجارين أصابا قسمين من هذه السفينة. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن انفجاراً وقع في الناقلة، ونقلت عن مصادر -لم تذكرها- أن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها، إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية قالت فيما بعد إن الانفجار في ناقلة النفط «سابيتي» في البحر الأحمر لم ينجم عنه حريق. وأضافت «إيسنا» أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر، وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية قام بالسيطرة على الحريق، الذي نشب فيها ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم، كما قامت بالسيطرة على التسريب النفطي.