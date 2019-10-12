شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: لا مبادرة حوثية لإطلاق 2000 أسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كذب رئيس لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية الشرعية هادي هيج مزاعم الحوثيين بشأن تقديم عرض بإطلاق نحو ألفي أسير خلال أسبوع. وقال في تصريح لـ«الخليج 365» أمس (الجمعة): «لا أدري على من عرضوا ولم يصلني شيء إطلاقا»، مضيفا: «ربما لأنهم يعرفون موقفي». وكانت المليشيا أعلنت أنها قدمت عرضا لتبادل ألفي أسير مع الحكومة اليمنية، كمرحلة أولى. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة الإرهابية عبد القادر المرتضى، بحسب قناة «المسيرة» الحوثية، في وقت متأخر أمس الأول: «عرضنا على الطرف الحكومة اليمنية عبر وساطة محلية، صفقة لتبادل ألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى». وأضاف «أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال أسبوع، إن كانوا جاهزين.. نحن الآن بانتظار ردهم».

في غضون ذلك، رحب رئيس لجنة الشرعية في مفاوضات فتح الطرقات في تعز عبدالكريم شيبان بمبادرة حوثية لفتح الطرقات، وقال: تواصل معنا ما يدعى بوزير الأشغال الحوثي غالب مطلق، وأبلغنا أن هناك توجيهات عليا لفتح الطرقات في تعز خلال الأيام القادمة، ونحن رحبنا بهذه المبادرة ونتمنى أن يصدقوا فيها. ولفت إلى أنه تم إرسال مسودة الاتفاق بالطرق المطلوب فتحها للحوثيين ومن بينها إزالة الألغام وتأمين المنافذ ووقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، استنكرت وزارة التربية والتعليم اليمنية تمويل مؤسسة «قطر الخيرية» مشروع طباعة الكتاب المدرسي للمدارس الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي. وأوضحت في بيان لها أمس، أنه لا يخفى على أحد ما قامت به المليشيا الحوثية منذ انقلابها من تحريف وتغيير مناهج التعليم العام بما يتواكب مع فكرها السياسي والديني الطائفي الخبيث. وأدانت الوزارة دعم «قطر الخيرية» لطباعة تلك المناهج الدراسية «المسمومة والهدامة لفكر الطالب اليمني وعقيدته ووطنيته ومستقبله»، مؤكدة أنها «مناهج تؤسس للتطرف الفكري والديني والمجتمعي». وحذرت من أن «قطر الخيرية» بتبنيها لمشروع طباعة ذلك المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ بالطائفية فإنها تشارك مليشيات الحوثي في تسميم عقل الطالب اليمني، وتساهم في التعدي على التعليم اليمني بتضمينه الشعارات والأفكار العقائدية المزيفة التي تؤسس لمزيد من الصراع المذهبي بين أبناء الوطن الواحد.

وكانت «قطر الخيرية» نشرت مناقصة لمشروع طباعة الكتاب المدرسي لطلاب اليمن في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي.