شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مقر عسكري أمريكي في سورية وروسيا تعطّل إعلاناً دولياً ضد تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم) عطّلت روسيا اليوم (الجمعة) مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي يدعو تركيا لوقف عمليتها العسكرية في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد دبلوماسيون لفرانس برس. والنص الذي أعدته الولايات المتحدة كان من المقرر أن يتم تبنيه في الساعة 19,30 ت غ، لكن موسكو تدخلت لوقفه، وفق ما ذكر أحد المصادر. على صعيد آخر قال مسؤول أمريكي إن انفجاراً حدث قرب موقع عسكري أمريكي في شمال سورية اليوم، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين.

عطّلت روسيا اليوم (الجمعة) مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي يدعو تركيا لوقف عمليتها العسكرية في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد دبلوماسيون لفرانس برس. والنص الذي أعدته الولايات المتحدة كان من المقرر أن يتم تبنيه في الساعة 19,30 ت غ، لكن موسكو تدخلت لوقفه، وفق ما ذكر أحد المصادر. على صعيد آخر قال مسؤول أمريكي إن انفجاراً حدث قرب موقع عسكري أمريكي في شمال سورية اليوم، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين.

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