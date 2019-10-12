شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يؤكد الاتفاق مع الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) بالاختراق الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع الصين، معلناً إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي يغطي الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملات. ومع التوصل الى الاتفاق سيوقف البيت الأبيض العمل بزيادة هائلة على الرسوم الجمركية كان مقرراً فرضها الأسبوع المقبل، وفق ما قاله وزير الخزانة ستيفن منوتشين للصحافيين.

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) بالاختراق الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع الصين، معلناً إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي يغطي الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملات. ومع التوصل الى الاتفاق سيوقف البيت الأبيض العمل بزيادة هائلة على الرسوم الجمركية كان مقرراً فرضها الأسبوع المقبل، وفق ما قاله وزير الخزانة ستيفن منوتشين للصحافيين.

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