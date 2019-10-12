بعد العدوان التركي على سوريا.. ترامب يظهر ’’العين الحمراء‘‘ لـ’’أردوغان‘‘

كتب: ضياء السقا

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفرض عقوبات على أنقرة، بعد العدوان على سوريا.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية": "نرفض عمليات القتل التى تقوم بها تركيا في سوريا وسنوقع عقوبات على أنقرة إذا اضطررنا".

وبدأت القوات التركية في العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، بعدما أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قواته بتنفيذ العمليات العسكرية بالمنطقة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

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وأكدت أن جيش الاحتلال التركى يقصف عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائي البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها شمال سوريا.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان لها، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري، أدت لحالة ذعر هائلة بين الناس.

وأضافت أن قرية مشرافة إلى الشرق من تل أبيب تتعرض فى هذه اللحظات للقصف التركي.

وفي ذات السياق، قالت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، إن الجيش التركي استهدف 16 نقطة بالغارات والقصف خلال العدوان التركي على سوريا.

وذكرت قناة "سي.إن.إن تركيا" أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة، الأربعاء 9 أكتوبر، لاطّلاعه على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وذلك بعد دقائق من بدء العملية عبر الحدود.

وكانت تركيا متأهبة للتوغل في شمال شرق سوريا منذ بدأت القوات الأمريكية إخلاء المنطقة في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقتٍ سابقٍ، إن تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية بدأوا الهجوم.