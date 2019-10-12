شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بمحاكمة أردوغان أمام الجنائية الدولية بعد جرائمه فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن ما تشهده الأحداث الجارية الآن من اعتداء تركى على الشعب السورى الشقيق والاعتداء الواقع على الأراضى السورية يعتبر خرقًا للقواعد والأعراف الدولية، ويعتبر انتهاكًا للقانون الدولى وقوانين ومواثيق الأمم المتحدة.

وقال النائب سامى رمضان لـ"الخليج 365"، إن العدوان التركى ضد سوريا يؤكد أن حاكم تركيا أردوغان ما هو إلا إرهابى يرعى الإرهاب ويحترف البلطجة الدولية، متابعًا: "والسؤال الذى يطرح نفسه: أين المجتمع الدولى من هذا اللص الإرهابى الذى يقتل الأبرياء ويعتدى على العزل الضعفاء من أبناء الشعب السورى الشقيق!

وتابع عضو مجلس النواب: "متى يتحرك المجتمع الدولى الذى ينادى بحقوق الإنسان لمحاكمة لص إسطنبول الإرهابى لنجدة الشعب السورى من الاعتداء عليه وقتل الأطفال الأبرياء، مطالبًا المجتمع الدولى بتقديم أردوغان للمحكمة الدولية الجنائية لمحاكمته جراء ما يفعله من جرائم اعتداء على البشرية وغزوه لتركيا.