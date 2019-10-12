"تضامن البرلمان": القومى للسكان يهدف لنشر الوعى والتنسيق بين الوزارات

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ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف لدراسة أفضل السبل للاستفادة من المعونات والمساعدات التى تتلقاها مصر وفقًا للاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التى تتلقاها الدولة فى مجال الأسرة والسكان، مضيفًا أن هناك إجماعًا من العديد من النواب على ضرورة أن يكون المجلس فى ثوبه الجديد هيئة مستقلة بذاتها حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تذليل العقبات أمام القائمين عليه لسهولة تأدية عملهم، على أن يتم تشيكل لجان دائمة لمعاونة رئيس المجلس فى ممارسة اختصاصاته، كما يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه يتولى إدارة شئونه ويُعين بقرار من المجلس.
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