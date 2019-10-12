"نيوزويك": قصف تركي للقوات الأمريكية في سوريا "بطريق الخطأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن وحدة للقوات الخاصة الأمريكية وتعرضت فيما يبدو بطريق الخطأ لقصف مدفعي خلال هجوم تركيا حاصرها وكان موجها لمواقع تابعة للوحدات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمالى سورية، وذلك بعد أيام من إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب اردوغان أنه سيسحب القوات الأمريكية من مواقع معينة في المنطقة.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القصف من جانب القوات التركية كان مكثفا للغاية وأن القوات الأمريكية بحثت الرد بإطلاق النار دفاعا عن النفس.

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وقالت المجلة إنها علمت عبر مسؤول استخباراتي كردي عراقي ومسؤول بالبنتاجون أن القوات الخاصة العاملة في جبل مشتنور في مدينة عين العرب كوباني وغالبية سكانها من الأكراد تعرضت لإطلاق نيران مدفعية من القوات التركية في إطار العملية العسكرية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة منظمات إرهابية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وبدلا من الرد بإطلاق النار، انسحبت القوات الخاصة الأمريكية بمجرد توقف القصف، حسبما ذكرت "نيوزويك".