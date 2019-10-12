محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببني سويف، فوز الدكتور مصطفى علي هارون استشاري الجراحة والتجميل بمنصب نقيب الأطباء بالمحافظة، بعد حصوله على ٢٣٠ صوتا. وحصل منافسوه أحمد الشرقاوي على ١٨٥ صوتا، والدكتور أحمد أبوخضرة على ٧٥ صوتا والدكتور علاء أبوخضرة ٥٦ صوتا. وكانت الانتخابات شهدت إقبالا ضعيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وسط حالة من الهدوء في العملية الانتخابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى هارون نقيبا لأطباء بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.