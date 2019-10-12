محلل روسي لمصراوي: عدوان تركيا على شمال سوريا هو مجرد البداية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

قال تيمور أخميتوف، المحلل السياسي الروسي، إن العدوان التركي على الشمال الشرقي السوري، كان متوقعًا منذ فترة، نظرًا لتحركات أنقرة لاقناع الولايات المتحدة بالتخلص التدريجي من تعاونها وحلفها مع قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم تنفيذ خطتها.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تركيا ستبدأ بالسيطرة على مدينة مبج، ومن ثم التحرك لأجزاء أخرى في الحدود الشمالية السورية، لافتًا إلى أن أنقرة ستحاول بعد السيطرة على الشمال التشاور مع الولايات المتحدة حول العمق السوري.

وأكد المحلل السياسي الروسي، أن التحرك التركي في الشمال هو مجرد البداية لربما ما هو أكثر خطورة وتطورًا في المستقبل بشأن تطور هجوم أنقرة.

وأطلقت تركيا الأربعاء الماضي، حملة عسكرية للعدوان على الشمال السوري، بزعم محاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية.

Advertisements

وحول الموقف الروسي من العدوان التركي على الشمال السوري، باعتبارها حليف أساسي لنظام بشار الأسد، أكد أخميتوف، أنه ليس لدى موسكو الكثير لتخسره في دعم عدوان أنقرة الموجهة ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار أخميتوف، إلى أن مسألة عودة تنظيم داعش بعد العدوان التركي على الشمال السوري، هو أمر يحتل أولوية لدى الجميع، مؤكدًا أن خلايا التنظيم النشطة قد تشكل مصدرًا للخطورة في المستقبل.

ونددت أغلب دول العالم بعدوان تركيا لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".