وكالات- أكد متحدث بإسم شرطة منشستر الكبري في بريطانيا اليوم، الجمعة 11 أكتوبر 2019، أن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز أرنديل للتسوق .
وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي وفيات جراء عمليات الطعن وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.
وأضافت أنه تم القبض على رجل (40 عاما)، حسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ).
وتابعت أن ضباط مكافحة الارهاب يقودون تحقيقا في الحادث.
كانت الـ"بي بي سي " قد ذكرت أن أربعة أشخاص قد تعرضوا للطعن .
وقد تم إخلاء مركز التسوق ووقف حركة القطار الخفيف (الترام) في ميدان اكستشينج الواقع أمام مركز التسوق.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا / طعن 5 أشخاصٍ في منشستر والقبض على رجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.