بريطانيا / طعن 5 أشخاصٍ في منشستر والقبض على رجل

وكالات- أكد متحدث بإسم شرطة منشستر الكبري في بريطانيا اليوم، الجمعة 11 أكتوبر 2019، أن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز أرنديل للتسوق .

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي وفيات جراء عمليات الطعن وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضافت أنه تم القبض على رجل (40 عاما)، حسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ).

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وتابعت أن ضباط مكافحة الارهاب يقودون تحقيقا في الحادث.

كانت الـ"بي بي سي " قد ذكرت أن أربعة أشخاص قد تعرضوا للطعن .

وقد تم إخلاء مركز التسوق ووقف حركة القطار الخفيف (الترام) في ميدان اكستشينج الواقع أمام مركز التسوق.