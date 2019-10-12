تونس.. المحكمة الإدارية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

أكد عماد الغابري، رئيس وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية، رفض طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الذي تقدم به محامو

المرشح نبيل القروي منذ يومين.

وقال الغابري، في تصريحات صحفية، إن "الأمر يتعلق بآجال دستورية يجب احترامها".

وسبق وأن رفضت هيئة الانتخابات طلب هيئة الدفاع عن القروي، طلب التأجيل، مؤكدة اعتزامها تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر الأحد المقبل لاختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد.