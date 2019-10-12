باكستان تنفي أن تكون المملكة طلبت منها القيام بوساطة مع إيران

قالت الخارجية الباكستانية في بيان لها أن هناك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية ذكرت أن ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، نقل رسالة إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان، ليتم تسليمها إلى القيادة الإيرانية لإجراء حوار بين الرياض وطهران، وأضافت الخارجية الباكستانية أن هذه التقارير لا تستند إلى أي أساس لأنه لم يتم إرسال مثل هذه الرسالة، ولم تطلب السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران. يذكر أن مبادرة إمكانية إجراء حوار بين السعودية وإيران، البلدين الشقيقين لباكستان، هي محاولة من قبل رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.



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