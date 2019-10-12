694 جراحة يجريها مركز الملك سلمان في نيجيريا

تمكّنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، والتي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعمل حاليا في مدينة إبادان بنيجيريا، من إجراء 694 جراحة للمصابين بضعف النظر أو العمى، وتكللت بنجاح عالٍ.

وكشفت فرق الحملة على قرابة 8 آلاف حالة في إبادان، وجرى صرف الأدوية والنظارات الطبية لمحتاجيها. فيما جرى إحالة 500 شخص إلى العمليات، ليتزايد الرقم فيما بعد إلى 694 حالة، أجريت لها جراحة، استفاد من هذه العمليات كبار السن والنساء والأطفال.

وستتوجه الحملة إلى مدينة لافيا بولاية نصراوة، لإجراء جراحات وفحوص شبيهة.

عيادات تغذوية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 2306 مستفيدين، وعيادة الباطنية 317 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 119 شخصا، وعيادة التحصين 47 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 354 فردا، وعيادة التوليد 232 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1049 شخصا، والفريق المتنقل 544 مريضا.

كما أُجرى الفحص المخبري لـ2095 مريضا، وصرفت الأدوية لـ3444 مريضا، واستقبل قسم التنويم 27 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1043 شخصا.

إصحاح بيئي

واصل المركز خلال الأسبوع الماضي، مشروعا في المياه والإصحاح البيئي بمخيم الخانق في حريب نهم بمحافظة صنعاء، حيث جرى خلال الأسبوع ضخ 245 ألف لتر مياه للاستخدام المنزلي، وضخ 171500 لتر مياه صالحة للشرب، ونقل القمامة. وفي مديرية الخوخة بالحديدة، جرى ضخ 273 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315 ألف ليتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات، وشفط مياه الصرف الصحي من الحمامات، استفاد منه أكثر من 34614 فردا.

خدمات صحية

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في حجة بدعم من المركز، وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 478 مستفيدا، وقسم الباطنية 220 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 1126 فردا، وقسم المصابين بالأوبئة 420 مستفيدا.

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كما راجع قسم المختبر 305 أشخاص، وقسم الإحالة الطبية 12مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 620 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ1320 فردا.

نيجيريا

- 694 جراحة للمصابين بضعف النظر أو العمى

- 8 آلاف حالة تم الكشف عليها

اليمن

- الخوخة

- 2306 مستفيدين راجعوا العيادات الطبية التغذوية

- 2095 فحصا مخبريا

- 3444 مريضا صرفت لهم أدوية