5 جرحى طعنا بسكين في مانشستر البريطانية

أعلنت شرطة مانشستر أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غربي بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه. وقالت الشرطة البريطانية، إن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه «نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات»، وأكدت أنها ما زالت مع ذلك منفتحة على فرضيات أخرى. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز ارنديل التجاري، حيث جرت وقائع الحادث، بينما ظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو شرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.



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