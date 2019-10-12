السفارة السعودية في اليابان تُحذّر من إعصار هاجيبس

وقالت السفارة على حسابها في تويتر «نظرا للتحذيرات من إعصار هاجيبس، والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تُهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيّد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث». كما دعت السفارة المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل على أرقامها: 09055833862 - 0335895242.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قالت، أمس، إن إعصار هاجيبس القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته، ويتوقع أن يهبط في المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء اليوم، محذرة من هطول أمطار غزيرة قياسية، ورياح عنيفة وأمواج عالية.
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