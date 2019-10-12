أوزباكستان تعيد 64 طفلا من أبناء الدواعش

أعلنت أوزباكستان أمس أن 64 طفلا وصلوا إلى البلد الواقع في وسط آسيا من العراق، حيث يقضي أهاليهم أحكاما بالسجن مدى الحياة لانضمامهم إلى مجموعات إرهابية. وأفادت وزارة الخارجية الأوزباكستانية أن الأطفال أُحضروا على متن طائرة إلى البلاد ليل الخميس الجمعة، بفضل جهد مشترك من سلطات البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، لافتة إلى أن الأطفال الذين تقل أعمار 14 منهم عن ثلاث سنوات عانوا من مشاكل معنوية ونفسية وجسدية، بعدما اختارت عائلاتهم «المسار الخاطئ»، عبر الانضمام إلى مجموعات مسلحة هناك. وسيتم إيواء الأطفال في مساكن خاصة، حيث سيتلقون مساعدة طبية ونفسية واجتماعية من قبل أخصائيين، بحسب الوزارة التي نوهت إلى أن الأهالي سمحوا بإعادتهم. وحتى الآن، أعادت ثلاث دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وأوزباكستان وطاجيكستان مواطنين من سورية أو العراق، حيث انضم الآلاف من المنطقة التي يشكّل المسلمون غالبية سكّانها إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وغيره من المجموعات المقاتلة.



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