الإعلام الأميركي: الرئيس التركي سيندم على مغامرته

دينا محمود، شادي صلاح الدين (لندن)

حذرت وسائل إعلام أميركية من أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا حالياً في شمال سوريا، تعمل على نثر بذور الكراهية، فضلاً عن العمل على محو الأكراد الموجودين هناك من على الخريطة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأكراد يتخوفون من أن يؤدي التوغل العسكري التركي الذي يلقى إدانة إقليمية ودولية واسعة، إلى تعرضهم لـ «حملة تطهير عرقي».

فمن جانبها، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على نثر بذور الكراهية لأجيال قادمة، مشددة على أن قراره بغزو شمال سوريا لقتال الأكراد سيندم عليها كثيراً ولن يجعل تركيا أكثر أماناً.

وقال الكاتب التركي «أسلي أيدينتاسباس» في مقال نشرته الصحيفة «أشعر بالقلق بشأن تصاعد القومية في تركيا، وأنا قلق بشأن تشديد حرية التعبير في ظل ديمقراطيتنا المحاصرة، وبشأن الفجوة التي لا تنفصم بين تركيا والغرب وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على حياتنا».

وأوضح الكاتب أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد نسبياً لمدة شهور بين تركيا والولايات المتحدة لإنشاء منطقة آمنة، وكان الانتقال المنظم ممكناً، ولم يكن هناك سبب للتسرع في الحرب، خاصة أن الأكراد السوريين يقاتلون تنظيم «داعش» الإرهابي إلى جانب الأميركيين ولم يهاجموا تركيا مباشرة. وهناك ملايين من الأتراك الذين لا يرون أن الأكراد السوريين يشكلون تهديداً، بل كحاجز في منطقة تسودها الفوضى، مشدداً على الحاجة إلى «تطبيع العلاقة مع الأكراد السوريين والانخراط في حل سياسي للقضية الكردية التي تمس العراق وسوريا وتركيا»، بدلاً من نثر بذور العداء للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن هذه العملية العسكرية تأتي في وقت يعاني فيه الرئيس التركي من ضعف سياسي واضح، وتكبد حزبه حزب العدالة والتنمية الحاكم خسارة فادحة في الانتخابات المحلية في يونيو، بجانب جهود جارية لتشكيل أحزاب جديدة منشقة عن حزب العدالة والتنمية يودها قياديون سابقون مثل أحمد داود أوغلو وعلي باباجان.

واختتم الكاتب بالقول إن شن حرب وإقامة منطقة تبدأ في جذب التنظيمات الإرهابية من جديد لن تجعل الحدود التركية آمنة، ولكن الأمن سيتحقق من خلال بناء وتعزيز الديمقراطية التي يجب أن تشمل الأكراد أيضاً.

من جهتها، أكدت صحيفة «بيبولز وورلد» الأميركية أن «العدوان التركي» على شمال سوريا، لم يكن ليحدث إذا ما أبقت الولايات المتحدة على قواتها في هذه المنطقة.

وأبرزت الصحيفة في تقرير لها تأكيدات شخصيات كردية سورية بارزة على أن «القوات التركية ستحاول تنفيذ عمليات تطهير عرقي في صفوف الأكراد السوريين، بالتزامن مع إعادتها للاجئين الذين فروا من سوريا إلى تركيا طيلة السنوات الماضية هرباً من ويلات الحرب التي تمزق بلادهم».

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار، نقلاً عن هذه الشخصيات، إن مخطط نظام أردوغان في هذا الصدد يتضمن «قتل الأكراد، وإحلال اللاجئين العائدين محلهم»، مشيرة إلى أن ما يحدث في شمال سوريا في الوقت الحالي، يستهدف تغيير الوضع الديموغرافي.

وفي إشارة إلى الخسائر الفادحة المتوقعة في الأرواح جراء «الغزو التركي»، سلطت «بيبولز وورلد» الضوء على تحذيرات أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقال فيها إن الاصطدام بثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيؤدي لاندلاع «معارك كبرى» قد تفضي لوقوع «حمامات دماء».

وذَكَّرَت «بيبولز وورلد» بما واجهته تركيا في ذلك الوقت من اتهامات واسعة النطاق، بارتكاب «عمليات قتل خارج نطاق القانون، وشن هجمات بأسلحة كيمياوية»، وهو ما يُخشى من أن يتكرر خلال التوغل العسكري الحالي.