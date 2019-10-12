أردوغان متحدياًً العالم: سنواصل العملية العسكرية

عواصم (وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن بلاده لن تتوقف عن مواصلة العملية العسكرية التي أطلقتها بشرق الفرات، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية اشتباكات عنيفة في محاولة لصد عدوان القوات التركية التي كثّفت ضرباتها الجوية وقصفها المدفعي على شمال شرق سوريا، أمس، في تصعيد أثار تحذيرات من كارثة إنسانية مع نزوح نحو 100 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين منذ بدء العملية.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان أن ما يقارب مائة ألف شخص قد غادروا منازلهم، ورغم أنه تمّ إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أنّ أعداداً متزايدة منهم لا يزالون يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية والمدارس في الحسكة وتل تمر.

وحذّرت من تداعيات تصاعد أعمال العنف على الخدمات الأساسية، مشيرة إلى خروج محطة مياه من الخدمة، يعتمد 400 ألف شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها عليها كمصدر للمياه، ولم تتمكن فرق الإصلاح الفنية من الوصول إلى المحطة لإعادة ضخّ المياه جراء الاشتباكات، وفق البيان. وكلّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب دبلوماسيّين أميركيّين مساء أمس الأول، بالتوسّط في «وقف لإطلاق النار» بين أنقرة والأكراد.

وفتح الاجتياح التركي الذي بدأ بعدما سحب ترامب القوات الأميركية التي كانت تقاتل تنظيم «داعش» الإرهابي جنباً إلى جنب مع المقاتلين الأكراد، جبهة جديدة للقتال في الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ أكثر من ثمانية أعوام وأثار انتقادات عالمية شديدة.

وقصفت طائرات حربية ومدفعية تركية، أمس، مناطق حول بلدة رأس العين السورية، وهي واحدة من بلدتين حدوديتين يتركز فيهما الهجوم. وسُمع دوي طلقات النار داخل جيلان بينار.

ودخلت قافلة تضم 20 مدرعة تقل مقاتلين من الميليشيات المدعومة من تركيا، من جيلان بينار، أمس، إلى الأراضي السورية. وأشار البعض بعلامة النصر ولوحوا بأعلام المعارضة فيما تقدموا صوب رأس العين.

وعلى بعد 120 كيلومتراً غرباً قال شاهد إن مدافع «هاوتزر» التركية، واصلت قصف بلدة تل أبيض السورية.

وقال مروان قامشلو، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد: «إنه في الوقت الحالي تشهد تل أبيض أكثر المعارك حدة في ثلاثة أيام».

وأضاف أن اشتباكات اندلعت خلال ليل الجمعة في نقاط عدة على الحدود من عين ديوار على الحدود العراقية حتى عين العرب (كوباني) على بعد أكثر من 400 كيلومتر غرباً، لافتاً إلى أن القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية تبادلت القصف في القامشلي ومناطق أخرى.

وأفاد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية استولت على تسع قرى بالقرب من رأس العين وتل أبيض.

وأضاف أن ما لا يقل عن 32 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية و34 من مقاتلي المعارضة السورية قتلوا خلال الاشتباكات، إضافة إلى مقتل عشرة مدنيين. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن 22 من مقاتليها قتلوا يومي الأربعاء والخميس.

وتقول تركيا إنها قتلت المئات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في العملية، بينما قتل 4 جنود أتراك وأصيب عشرة آخرون خلال المواجهات.

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا: إنه سيجري إخلاء مخيم يؤوي أكثر من 7 آلاف من النازحين في شمال البلاد، بينما تجرى محادثات لنقل مخيم آخر يؤوي 13 ألف شخص منهم عائلات لمقاتلي «داعش»، بعد تعرضهما للقصف.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى في تل أبيض أغلق بعدما فرّ معظم العاملين به بسبب القصف في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتسبب رفض الدول الغربية للهجوم التركي في شقاق داخل حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي له أنقرة. وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف، بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول: «إنه يتوقع أن تتحلى تركيا بضبط النفس في سوريا»، بينما قال جاويش أوغلو إن أنقرة تتوقع «تضامناً» من الحلف.

وأبلغ ستولتنبرج الصحفيين أيضاً أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجد حلاً دائماً لسجناء «داعش» في سوريا.

وقالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفرنسية إن قمة الاتحاد التي تعقد الأسبوع المقبل، ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.