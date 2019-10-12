السيسي وآبي أحمد يؤكدان أهمية تجاوز المعوقات بشأن سد النهضة

القاهرة (وكالات) أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في اتصال هاتفي أمس، على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، التي تشهد تعثراً. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الزعيمين أكدا على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم. وشدد الجانبان أيضاً على تطلعهما لدعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وفي منشور على الصفحة الرسمية له على موقع فيسبوك، هنأ الرئيس المصري رئيس الوزراء الإثيوبي على تتويجه بجائزة نوبل للسلام، قائلاً «أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام».

وأضاف «فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة».

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