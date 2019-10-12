واشنطن تنشر 3 آلاف جندي إضافي في السعودية

واشنطن (أ ف ب) أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة «ثاد» في السعودية، وفق بيان للبنتاجون أمس. وقال اسبر أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولابد من تعزيز قدراتها الدفاعية. وفي الملف الإيراني، قال وزير الدفاع الأميركي إن طهران تقف وراء الهجمات على منشآت النفط السعودية. وذكر أن طهران لا تزال تمارس سياستها المهددة للاستقرار العالمي. وأفاد بيان للبنتاجون بأنه «وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية» في السعودية، موضحاً أن «هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي إضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم بالانتشار في الشهر الماضي».

ونهاية سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة إرسال مئتي جندي إلى السعودية في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأميركية في 2003. وتضم المعدات العسكرية أيضاً منظومة «ثاد» المضادة للصواريخ.

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