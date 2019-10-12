نزع حقول ألغام حوثية من مناطق محررة بالضالع

عدن (الاتحاد)

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للشرطة العسكرية في محافظة الضالع من تفكيك عدد من حقول الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في عدد من المناطق السكنية ومزارع المواطنين في ضواحي المحافظة.

وأكد قائد الشرطة العسكرية بالضالع العقيد فضل العقلة أن الفرق الهندسية نزعت وأبطلت كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات المتفجرة التي كانت مزروعة في مناطق سكنية عدة بضواحي مديريتي قعطبة وحجر عقب تحرير تلك المواقع من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأضاف العقلة أن الحوثيين قاموا بزرع المتفجرات وسط الأشجار، ووسط الأحياء السكنية، وبجانب الطرقات وداخل مزارع المواطنين من أجل الانتقام من الأهالي، مشيراً إلى أن الألغام والعبوات المتفجرة التي يتم انتشالها بشكل يومي من المناطق المحررة، تعكس الوجه الإجرامي والوحشي لهذه الميليشيات التي تستهدف الأبرياء، انتقاماً لخسائرها على يد القوات العسكرية والمقاومة الشعبية.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن ميليشيات الحوثي لا تأبه بحياة المواطنين، وأنها تقوم بممارسة وارتكاب كل الجرائم التي تعرض حياة المواطنين للخطر والموت، فيما قامت بزرع الجبال والوديان ومراعي الأغنام والطرقات بالعشرات من حقول الألغام والعبوات المتفجرة في المناطق التي كانت تتمركز فيها هذه الميليشيات.

وأضاف العقلة: «إن قوات الشرطة العسكرية في محافظة الضالع ومديرية قعطبة، بالإضافة إلى دورها في تأمين المناطق المحررة وتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم وفرض الأمن والاستقرار فيها، تقوم بنزع وإبطال عشرات العبوات والمتفجرات وحقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في العديد من المناطق التي تم تحريرها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي في مناطق قعطبة والقرى المجاورة لها».