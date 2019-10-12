انفجار قرب موقع للقوات الأميركية في شمال سوريا

أفاد مسؤول أميركي بوقوع انفجار قرب موقع عسكري أميركي في شمال سوريا، الجمعة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، أن مصدر الانفجار -الذي وقع قرب مدينة «كوباني» السورية- غير معلوم.
ولم ترد، على الفور، أنباء عن إصابات بين الأميركيين.
وتشن تركيا، منذ الأربعاء، هجوماً على قوات سوريا الديمقراطية، حليف الولايات المتحدة، في شمال شرق سوريا.
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