كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار موقع للقوات الأمريكية بالقرب من مدينة كوباني السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول أمريكي، مساء اليوم الجمعة، إنه وقع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بالقرب من مدينة كوباني السورية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عنه اسمه، قوله إن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي فرد من القوات الأمريكية.

وأوضح المسؤول، أن الانفجار تم بالقرب من مدينة عين العرب السورية، في الوقت الذي تشن فيه تركيا هجوما في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

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