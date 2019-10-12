بعد التعادل مع ليبيا.. خاليلوزيتش: “كنا نرغب في إسعاد جماهيرنا وما زال ينتظرنا عمل كبير”

أعرب البوسني وحيد خاليلوزيتش عن استيائه، عقب التعادل الذي خرج به المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الجنغة، أمام ضيفه منتخب ليبيا، في مباراة ودية احتضنتها أرضية الملعب الشرفي بوجدة.

وقال مدرب الأسود، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: “كنا نرغب في الفوز لإسعاد هذا الجمهو الذي حضر لمساندتنا، حقا أنا مستاء لأجله، سنعمل على التعويض في قادم المباريات”.

وتابع خاليلوزيتش: “دخلت شباكنا هدفا ساذجا، بعد أن بدأنا اللقاء بشكل جيد، وأحرزنا هدف التقدم، ولولا التسرع لأضفنا أهدافا أخرى”.

وشدد المدرب البوسني، على أنه مازال ينتظره عمل كبير لتحسين مستوى العناصر الوطنية: “ينتظرنا الكثير من العمل وعلينا تحسين مجموعة من الأمور، بالإضافة لعامل الإصابات الذي يقلقني، لكنني متفائل ولدي يقين أننا سنتحسن مستقبلا”.

يذكر أن اللقاء، انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، تقدم المنتخب الوطني أولا عن طريق جواد ياميق في الدقيقة 20، من الشوط الأول، قبل أن يعدل سند الورفلي النتيجة لليبيين عند الدقيقة 42، خلال الشوط ذاته.