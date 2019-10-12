تصفيات يورو 2020: إنجلترا تخسر أمام التشيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر منتخب إنجلترا مباراته أمام نظيره منتخب التشيك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدفا منتخب التشيك كل من اللاعبين جاكوب براييك وزدينيك أوندراسك، وفي المقابل سجل هدف منتخب إنجلترا اللاعب هاري كين.

وبهذا الفوز رفع منتخب التشيك رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب إنجلترا.

مجريات المباراة:

افتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء، بعد عرقلة سترلينغ، تصدى كين لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة الخامسة.

وأطلق كوفال تسديدة قوية من الناحية اليمنى تصدى لها الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد ببراعة، لتتحول الكرة إلى ركنية وصلت على إثرها إلى سيلوستكا الذي غمزها إلى برابيتش الذي أودعها الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة.

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وفشل شيك في الوصول إلى كرة مرسلة أمام المرمى من يانكتو في الدقيقة 16، وبقي اللعب سجالا دون وجود تهديد حقيقي على مرميي المنتخبين، حتى الدقيقة 33 عندما وصلت الكرة إلى كين على يمين منطقة الجزاء، لترتد محاولته إلى مونت الذي فشل في استغلالها من مسافة قريبة.

ولم ينجح ماسوبوست في استغلال كرة شيك المرسلة من الناحية اليسرى بالدقيقة 41، ومرت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول دون وجود أي خطورة فعلية من قبل الطرفين.

وانطلق الشوط الثاني بتسديدة من داريدا استقرت في المدرجات بالدقيقة 47، وانتظر الإنجليز للرد حتى الدقيقة 57، عندما مرر كين بينية إلى سترلينغ الذي حاول مراوغة الحارس توماس فاسليك بيد أن الأخير أبعد الكرة من أمامه.

وأطلق ماسوبوست "صاروخا" عنيفا أبعده بيكفورد بأطراف أصابعه في الدقيقة 59، وفشل كين في استثمار تمريرة سترلينغ أمام المرمى في الدقيقة 64.

وأجرى المنتخب الإنجليزي تبديلا مزدوجا بإشراك روس باركلي وماركوس راشفورد مكان مونت وسانشو، وأهدر كرال فرصة تشيكية في الدقيقة 78، عندما تبادل الكرة مع داريدا قبل أن يسدد نحو القائم القريب ليتصدى بيكفورد لمحاولته.

واقترب المنتخب الإنجليزي من استعادة تقدمه في الدقيقة 81، عندما مرر باركلي كرة بينية إلى كين الذي ضيق الحارس فاسليك الزاوية عليها ليبعد محاولته، ثم تمكنت تشيكيا من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 85، بعد مر ماسوبوست من الناحية اليمنى، قبل أن يمرر الكرة على طبق ذهبي إلى البديل المتحفز زدينيك أوندراسيك الذي وضعها بثقة في الشباك.