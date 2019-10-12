"الوطنية للإعلام" تكشف أسباب انقطاع البث عن قنوات التليفزيون المصري

أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام أن انقطاع الإرسال عن قنواتها اليوم جاء بسبب عطل فني ببعض الأجهزة استمر لمدة خمس دقائق تقريباً، مؤكدة -في بيان- أنه تم تدارك الأمر على الفور وعاد البث تدريجياً لجميع القنوات.

وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أنها تقوم بعمليات تحديث وتطوير تنتهى خلال أسبوعين وذلك في إطار عملية تحديث وتطوير آليات العمل بها.