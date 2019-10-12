حكومة اليمن يندد بتصريحات أردوغان حول عمليات التحالف العربي

نددت ​الحكومة اليمنية​ بتصريح الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان "الذي سعى فيه للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك ​تركيا​ لسيادة واستقلال ​الجمهورية​ السورية وبين عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة ​المملكة العربية السعودية​ التي جاءت استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي للوقوف إلى جانب اليمن لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من ​إيران​"، واصفة تصريح الرئيس التركي بـ"الاستفزازي" .

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أن "عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة "51" من ميثاق ​الأمم المتحدة​، وميثاق ​جامعة الدول العربية​، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والذي عززه قرار ​مجلس الأمن​ 2216"، معلنة وقوفها الى جانب الشعب العربي السوري "وتطلعاته المشروعة في نيل الأمن والاستقرار وممارسة حقه في الحكم والسيادة على كامل أراضيه".