خارجية باكستان تنفي طلب ولي العهد السعودي الوساطة مع إيران

أعلنت ​وزارة خارجية​ ​باكستان​ عن أنها "تنفي طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوساطة مع ​إيران​". وكان المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​ قد كشف عن أن "رئيس وزراء ​باكستان​ ​عمران خان​ نقل رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع ​طهران​"، مشيراً إلى "أننا لا نرى أي دواع للحوار مع ​السعودية​ نيابة عن اليمنيين في ظل غيابهم".

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