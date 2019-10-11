شاحنة هولندية تقتل قاصرا مغربيا في بني انصار..السائق دهسه وهرب

توفي قاصر مغربي، في منطقة بني نصار المتاخمة لمدينة مليلية المحتلة، عندما حاول الاختباء في شاحنة هولندية لنقل الأبقار.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن القاصر المنحدر من مدينة الدارالبيضاء، لا يتجاوز عمره 17 سنة، وكان قد حاول الاختباء في الشاحنة، على الرغم من أنها كانت قادمة من أوربا، ومتجهة نحو إحدى المدن الداخلية.

وأضاف المصدر ذاته أن سائق الشاحنة دهس القاصر المغربي، وقتله، غير أنه لم يتوقف، وفر دون التبليغ عن الحادث، أو الاتصال بالإسعاف لإنقاذه.

وتابع المصدر نفسه أن القاصر لم يمت مباشرة بعد الحادث، وإنما بعد نقله إلى المستشفى.

Advertisements

وانتقلت عائلة الضحية من الدارالبيضاء إلى بني انصار، وقال فاعلون مدنيون إن العائلة لم تستطع توفير تكاليف نقل الجثة إلى مدينة الدارالبيضاء، وهي التكاليف، التي تقدر بحوالي 5000 درهم، غير أن فاعلين مدنيين تدخلوا من أجل مساعدة العائلة، ليدفن الضحية، غدا السبت، في مدينته.

وحسب حقوقيين في مدينة الناظور، فإن أعداد القاصرين المغاربة المتحلقين حول مدينة مليلية المحتلة، يتراوح بين 500 و600 قاصر، محذرين من الوضع المزري، الذي يعيشونه، وما يمكن أن يلحقهم من استغلال، وحوادث، تؤدي في حالات كثيرة للقتل.