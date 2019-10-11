الدفاع الجديدي يتفوق وديا على يوسفية برشيد

تغلب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على ضيفه يوسفية برشيد بهدف للاشيء، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، على أرضية ملعب الغولف الملكي، بالجديدة.

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من اللقاء، وهو التعادل الذي ظل قائما إلى حدود الدقيقة 35 من عمر الجولة الثانية، حين تمكن المهاجم الغيني سيكو كامارا من إحراز هدف الفوز للفريق الدكالي.

واستغل الفريقان توقف منافسات البطولة الاحترافية، نظرا لفترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخبات، لخوض هذا اللقاء الودي، من أجل الحفاظ على تنافسية اللاعبين، علما أن فارس دكالة تنتظره مباراة ربع نهائي كأس العرش، أمام شبال أطلس خنيفرة، بينما يلعب الفريق الحريزي على واجهة البطولة فقط.