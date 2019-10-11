تصفيات “يورو” 2020.. منتخب البرتغال يهزم لوكسمبورغ بثلاثية ويعزز وصافته للمجموعة الثانية

فاز المنتخب البرتغالي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، على ضيفه لوكسمبورغ بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات المجموعة الثانية، من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوربية 2020.

وأنهى صاحب الأرض، الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “خوسي الفالادي” بالعاصمة لشبونة، متقدما بهدف نظيف، أحرزه لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا، بعد مرور 16 دقيقة على ضربة البداية.

وضاعف قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو من تقدم منتخب بلاده فس الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 65، قبل أن يختتم زميله غوزالو غوديس الثلاثية، في الدقيقة 89.

ومكن هذا الفوز المنتخب البرتغالي من تعزيز مركزه الثاني في المجموعة، بعدما رفع رصيده للنقطة 11، متخلفا بفارق خمس نقاط عن أوكرانيا، المتصدر، علما أن لزملاء رونالدو مباراة ناقصة أمام صربيا.