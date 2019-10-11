“لارام” تنفي: لم نتخل عن صفقة شراء طائرتين من “بوينغ 737 ماكس”

نفت الخطوط الملكية المغربية، اليوم للجمعة، تخيها عن صفقة شراء طائرتين من نوع بوينغ 737 ماكس، وهي الطائرة، التي كانت قد خلفت حوادث، آخرها تحطم إحداها تابعة للخطوط الإثيوبية، مخلفة عشرات القتلى.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، تصريحا لحكيم شالوت، مدير الاتصالات الخارجية بالشركة، قال إنه “لم يتم إلغاء طلب استلام الطائرتين”.

وكانت روترز نقلت عن مصدر من شركة الخطوط الملكية المغربية، أن الناقلة الوطنية تخلت عن صفقة لشراء طائرتين إضافيتين من طراز بوينغ 737 ماكس، بعد أن تحطمت طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا.

وقال المصدر إن الخطوط الملكية المغربية كانت تعتزم تسلم طائرتين من طراز 737 ماكس في يونيو الماضي، مضيفا أن طائرتين من طراز 737 ماكس في أسطولها، تم وقف تحليقهما انتظارا لنتائج تحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية في مارس الماضي.

وتشغل الخطوط الملكية 36 طائرة من طراز 737 إن.جي، وتطلب فحص طائرة واحدة فقط من ذلك الطراز، ولم يتم العثور على أي مشكلات.