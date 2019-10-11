في ثالث مباراة تحت قيادة خاليلوزيتش.. الأسود تكتفي بالتعادل ضد ليبيا

سيطر التعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة على المباراة الودية، التي جمعت مساء اليوم الجمعة، المنتخب الوطني لكرة القدم، بنظيره الليبي.

وأقيمت المباراة على أرضية الملعب الشرفي، بمدينة وجدة، وعرفت حضورا جماهيرا كبيرا، شجع وصنع أجواء احتفالية رائعة في المدرجات.

وخلصت مجريات الشوط الأول إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، بعدما افتتح جواد ياميق، مدافع جنوى الإيطالي، حصة التسجيل للأسود، بضربة رأسية في الدقيقة 20، قبل أن يعدل سند الورفلي لاعب الرجاء الرياضي، الكفة للضيوف عند الدقيقة 42، بعد خطأ مشترك بين حارس ومدافعي المنتخب الوطني.

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ولم يقو لاعبو المنتخبين على زيارة الشباك في الجولة الثانية من اللقاء، لتنتهي المواجهة بالتعادل هدف لمثله، علما أنه التعادل الثاني للعناصر الوطنية مع خاليلوزيتش، منذ إشرافه على تداريب المنتخب الوطني، خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

وخاضت الأسود، قبل مباراة اليوم، تحت قيادة المدرب البوسني، مباراتين وديتين، شتنبر الماضي، ضد كل من بوركينافاسو وانتهت بالتعادل هدف في كل شبكة، ثم مباراة ثانية ضد النيجر، حسمتها العناصر الوطنية بهدف دون رد.

هذا، ويواجه المنتخب الوطني، في لقاء ودي آخر، منتخب الغابون، الثلاثاء القادم، بالملعب الكبير لمدينة طنجة، بداية من الساعة الثامنة مساء.