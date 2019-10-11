شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تحذر تركيا من عقوبات قاسية جراء عدوانها على سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 9:04 مساءً, 11 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات حذرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تركيا بفرض عقوبات قاسية بسبب عدوانها على شمال شرق سوريا.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن تركيا قد تواجه عقوبات قاسية جدًا بسبب توغلها في سوريا لمحاربة القوات الكردية.

وقال منوتشين في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن اليوم: ” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات على تركيا في حال تجاوزت الخطوط الحمراء”، مشددًا على أن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة في الوقت الحالي، لكنها تستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطرت إلى ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تحذر تركيا من عقوبات قاسية جراء عدوانها على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.