العراق يشدد إجراءاته الأمنية على الحدود مع سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه مجلس الأمن الوطني العراقي، الجمعة، بتأمين حدوده مع سوريا، وذلك بعد العدوان التركي.

وذكر بيان حكومي أن المجلس ناقش تداعيات العدوان التركي العسكري على الأراضي السورية، وما يخلفه من آثار على العراق.

وأضاف أن المجلس وجّه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطاعات العسكرية للجيش العراقي.

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وأشار البيان إلى أنه تم استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الأسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية.

كما تم تخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية، لبناء مخيم يؤوي سكان مخيم الهول السوري.

وتشهد المناطق الواقعة شمال شرق سوريا عدواناً تركياً، منذ الأربعاء الماضي، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي، و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الذي قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.