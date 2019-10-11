حكومة الوفاق تفاقم أزمة النازحين في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستمر معاناة الأسر النازحة في مدارس العاصمة طرابلس منذ أكثر من خمسة أشهر نتيجة استمرار الحرب، حيث يبلغ عدد الأسر النازحة حوالي 34 ألف تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم يعيشون في مدارس حكومية في ظروف معيشية غاية في الصعوبة، مع نقص الإمكانيات وعدم توفر الاحتياجات الأساسية، وانتشار بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والأمراض الجلدية لدى أطفال النازحين. وكذلك افتقادهم لأبسط مقومات العيش رغم وجود بعض المساعدات من أصحاب الخير وغياب كامل للمسؤولين. ويواجه النازحون خطر افتراش الشوارع نظرا لقرار حكومة الوفاق إخلاء المدارس.

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